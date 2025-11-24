Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Özel ihtiyaçlı çocuklarla tek tek ilgilenerek oyunlar oynayan Yılmaz, 'Şehitkamil Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla her zaman yanınızdayım. Çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak, eğitim ortamlarını güçlendirmek ve ailelerine nefes olacak çalışmalar üretmek temel sorumluluğumuzdur' dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerin sıcak ilgisiyle karşılanan Yılmaz, özel ihtiyaçlı çocuklarla tek tek ilgilendi, onlarla oyunlar oynadı; sohbet etti ve sınıfları gezerek öğretmenlerden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

'Yılmaz'dan öğretmenlere teşekkür'

Ziyaret boyunca çocuklarla renkli ve neşeli anlar yaşayan Yılmaz, özel ihtiyaçlı öğrencilerin mutluluğunun kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Çocukların eğitim süreçlerini yerinde gözlemleyen Yılmaz, öğretmenlerin fedakâr çalışmalarına da dikkat çekti. Öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek takdim eden Yılmaz, 'Benim en hassas olduğum konu çocuklar. Özel ihtiyaçlı çocuklarımız da bizim için ayrı bir öneme sahip. Onların bir tebessümü, bir kelimesi, bir adım ilerlemesi bizim için çok değerli. Bu anlamda öğretmenlerimizin yaptığı iş gerçekten büyük bir emek, büyük bir fedakârlık gerektiriyor. Emek veren, gönlünü ortaya koyan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'Her zaman yanınızdayım'

Şehitkamil Belediyesi olarak özel ihtiyaçlı bireylere ve ailelerine her zaman destek olduklarını belirten Yılmaz, belediyenin bu konuda yürüttüğü projelere de değinerek, 'Şehitkamil Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla her zaman yanınızdayım. Bu çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak, eğitim ortamlarını güçlendirmek ve ailelerine nefes olacak çalışmalar üretmek temel sorumluluğumuzdur' dedi.

Yılmaz, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumdaki yerinin güçlendirilmesi için çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.