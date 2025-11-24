GASKİ'nin Burç bölgesinde yürüttüğü içmesuyu ve kanalizasyon yatırımlarının yüzde 40'ı tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Şahinbey ilçesi Burç yerleşim yerine bağlı Esentepe, Yeşilpınar ve Kale mahallelerinde artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları yürütüyor.

Proje kapsamında şehir merkezinden bölgeye su iletimini sağlamak için 10 bin metre iletim hattı, yeni imara açılan Esentepe bölgesi için ise 40 bin metre kanalizasyon ve 25 bin metre içmesuyu şebekesi döşeniyor. Çalışmalar 21 Temmuz 2025'te başladı, planlanan bitiş tarihi ise 16 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

GASKİ proje için 150 milyon TL ödenek ayırdı

GASKİ tarafından geliştirilen proje için 150 milyon TL ödenek ayrıldı. Bugüne kadar 10 bin metre içmesuyu hattı ve 15 bin metre kanalizasyon hattı tamamlanarak işlerin yüzde 40'ı gerçekleştirildi.

Projenin 2026 yılı içinde test ve devreye alma sürecinin tamamlanmasının ardından sistem işletmeye alınacak. Böylece bölgeye sağlıklı ve kesintisiz içme-kullanma suyu sağlanacak, atıksular güvenli bir şekilde toplanıp çevreye zarar vermeden uzaklaştırılacak.

'Su yönetimi en önemli başlıklardan biri'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada suyun ve yolun medeniyet olduğunu belirterek, 'Kasım aylarındayız, hissettiğiniz üzere korkunç bir sıcaklık var. O nedenle su yönetimi önemli başlıklar arasında yer alıyor. Bütün şehrin su ihtiyacını giderecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Burç bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Buradaki çalışmalarda ilk etapta mevcut altyapı da iyileştirmeye gidiyoruz. Sonrasında da daha büyük bir su projesini hayata geçireceğiz. 2026 için yeni yatırım projelerimizin birçoğu tamamlandı. Bütçesi ayarlandı. Şehrimizde iyi bir mühendislik anlayışı ve planlama mevcut. Bu nedenle ekibime de çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum' diye konuştu.