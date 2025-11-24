Gaziantep'te minibüsün tıra arkadan çarptığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 SV 3263 minibüs, kaza yaptığı için sol şeritte duran 27 AKZ 703 tıra arkadan çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.