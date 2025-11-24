Gaziantep'te oynanan U-16 maçı sonrası iki takımın futbolcuları arasında kavga çıktı. Bazı futbolcuların yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Olay, 22 Kasım Cumartesi günü Şahinbey ilçesi Hasan Celal Güzel Stadı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Görkem Hasırcı Spor Kulübü ile Çınarlı 1938 arasında oynanan U-16 karşılaşmasının ardından tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Görkem Hasırcı Spor Kulübü futbolcularının Çınarlı 1938 ekibinin saldırısına uğradığı ve bazı futbolcuların yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan tartışma ve kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan kargaşa ve tarafların birbirlerine saldırma anları yer aldı.