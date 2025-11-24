GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yapay zekanın üniversiteler için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu belirtti. Rektör Demir, 'Üniversitemiz, yapay zeka entegrasyonunu basit bir teknik güncelleme değil, kurumsal bir evrim olarak görüyor. Bugün attığımız adımlarla, kendimizi sadece bir eğitim kurumu olarak değil; zeka topluluğu, bilgelik odağı ve vicdan merkezi olarak yeniden tanımlıyoruz' dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yürüttüğü bilimsel projelerle bölgesel ve ulusal ölçekte akademik gelişime yön verirken, yapay zeka odaklı çalışmalarıyla da şehrin ve ülkenin teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam ediyor.

GİBTÜ, GAÜN ve HKÜ iş birliğiyle Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ev sahipliğinde, 'Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi yoğun bir akademik ve sektörel katılımla gerçekleştirildi. Açılış programı, GİBTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İpek Atik'in konuşmasıyla başladı. Ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz ile bölgedeki üniversitelerin rektörleri ve rektör yardımcıları yapay zekanın yükseköğretimdeki dönüştürücü etkisini değerlendiren konuşmalar yaptı.

Tüm fakültelerde yapay zeka dersi veriliyor

Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi'nde konuşan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep'in yapay zeka alanında güçlü bir akademik merkez olma potansiyeline dikkat çekti. Rektör Demir, 'Yapay zekanın üniversiteler için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu gerçeği sadece konuşan değil, tüm yapısını buna göre dönüştüren bir üniversite olma iddiasındayız. 'Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi'nde altını çizdiğimiz gibi, üniversitemiz yapay zekayı müfredatın kenarında duran teknik bir araç olarak değil, tüm fakülteleri yatay kesen bir zihniyet dönüşümünün merkezinde konumlandırıyor. Tıp ile mühendisliği, ilahiyat ile felsefe ve etiği, ziraat ile veri bilimini, sosyoloji ile algoritmayı aynı masada buluşturan disiplinler arası bir zeka topluluğu inşa ediyoruz. Bu nedenle her öğrencimizin hakkı ve sorumluluğu olan 'yapay zeka okuryazarlığı'nı yeni temel yeterlilik olarak görüyoruz. Kodlama bilen az sayıda uzman değil; yapay zekayı anlayan, sorgulayan, etik çerçevede kullanabilen geniş bir öğrenci ve akademisyen kitlesi yetiştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Ahlâklı zeka, vicdanlı yönetişim, bilgelik merkezli eğitim

Yapay zekayı merkeze alırken üç ilkeyi asla gözden kaçırmadıklarını kaydeden Prof. Dr. Şehmus Demir, ' Yapay zekayı merkeze alırken üç ilkeyi asla gözden kaçırmıyoruz: Ahlâklı zeka: İnsanı araçsallaştırmayan, ayrımcılığı yeniden üretmeyen algoritmalar, Vicdanlı yönetişim: Veriyi sadece verimlilik için değil, adalet, fırsat eşitliği ve mahremiyet için kullanan sistemler, Bilgelik merkezli eğitim: Bilgiyi veriye indirmeden; anlam, değer ve sorumluluk boyutunu koruyan bir eğitim anlayışı. Üniversitemiz, yapay zeka entegrasyonunu basit bir teknik güncelleme değil, kurumsal bir evrim olarak görüyor. Bugün attığımız adımlarla, kendimizi sadece bir eğitim kurumu olarak değil, zeka topluluğu, bilgelik odağı ve vicdan merkezi olarak yeniden tanımlıyoruz. Çünkü biz, yapay zekanın büyüttüğü zekayı, insanı ve insana yakışan geleceği büyütmek için kullanma kararlılığındayız' dedi.

Zirve boyunca, üniversitelerde yapay zeka kullanımının geleceği, müfredat dönüşümü, akademik süreçlerde dijitalleşme ve sektörle entegre eğitim modelleri gibi yükseköğretimin geleceğine yön veren başlıklar ele alındı. Açılış konuşmalarının ardından ilk panel 'Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu' başlığıyla gerçekleştirildi. Panelde; Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emrah Cinkara, Doç. Dr. Bülent Haznedar ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Almila Tanrıverdi, ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özge Kelleci Alkan ile sektör temsilcisi Dr. Yusuf Tulğar (Divvy Drive Bilişim Teknolojileri A.Ş.), yapay zekanın yükseköğretimde entegrasyon süreçleri, dijital eğitim modelleri ve akademik altyapının dönüşümü üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Günün ikinci panelinde ise 'Yükseköğretimde Yenilikçi Önlisans Programları ve Sektörel Dönüşüm' konusu ele alındı. Bu oturumda; Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çelebi Uluyol, Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Köksal Erentürk, Gaziantep Üniversitesi'nden Doç. Dr. Orhan Ecemiş ve Dr. Öğr. Üyesi Eser Özkellikçi ile Murat Özkıyıcı (GBB Bilişim A.Ş.), önlisans programlarının yapay zeka odaklı sektörel ihtiyaçlarla uyumu, uygulamalı eğitim modelleri ve üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi üzerine görüşlerini paylaştı. Zirve, farklı üniversiteler ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek yükseköğretimde yapay zeka temelli dönüşüm için güçlü bir ortak çalışma zemini oluşturdu.