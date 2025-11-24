Kocaeli D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptdığı kazada paramparça oldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nun Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta parçalandı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.