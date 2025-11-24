Erzurum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Erzurum-Tortum karayolu üzerinde Kurtuluş Mahallesi oto sanayi çıkışında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlardan birinin polis aracı olduğu öğrenilen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, hafif yaralanan 2 polis memurunun da tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.