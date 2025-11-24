Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede uzun yıllar görev yaparak emekli olan ve Aşkale'de ikamet eden öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Başkan Polat, öğretmenlerin eğitim camiasına sunduğu değerli katkıları hatırlatarak, her birinin Aşkale'nin geleceğine ışık tutan nesiller yetiştirdiğini belirtti.

Ziyaretlerde öğretmenlere çiçek takdim eden Polat, 'Bugün bulunduğumuz noktada onların emeği, sabrı ve fedakârlığı var. Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Onlara minnettarız.' dedi.

Evlerinde ağırladıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren emekli öğretmenler ise, bu anlamlı günde hatırlanmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ettiler.

Aşkale Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bu ziyaretler, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekmek ve emek veren eğitim neferlerine vefa göstermek amacıyla yapılmaya devam ediyor.