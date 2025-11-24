24 Kasım Öğretmenler Günü, Oltu'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program, Oltu Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kalkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından etkinlikler, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda devam etti. Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.

Programın açılış konuşmasını Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Efiloğlu yaptı. Ardından okul tarafından hazırlanan 'Ben Öğretmen Olmak İstiyorum' adlı video gösterimi sunuldu. Vilayetler Birliği Anaokulu öğrencilerinin gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Eğitimin kalbi olan okulları anlatan slayt gösterimi ile Filistin'e destek kapsamında hazırlanan video da programda yer aldı. Etkinlik kapsamında emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Ayrıca ebediyete irtihal eden akademisyen yazar ve öğretmen Temel Vural anıldı. Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhammet Nuri Yıldırım tarafından adaylıkları kaldırılan öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi. İlkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında başarılı olan öğrenciler ile öğretmenler arası masa tenisi turnuvasında dereceye giren öğretmenler ödüllerini aldı.

Program, öğretmenler için hazırlanan konserle sona erdi. Ardından ilçe protokolü ve öğretmenler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.