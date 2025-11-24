Antalya'da ekmek almak için karşıdan karşıya geçtiği sırada içme suyu hattı çalışması yapan kepçenin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi. Babasının ölümüne şahit olan oğlu, 'Böyle iş mi olur' diyerek uzun süre feryat etti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ASAT tarafından taşeron firma aracılığıyla yürütülen çalışma sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin karşısından ekmek almak isteyen Okan Işık (81), yoldan karşıya geçmek için çalışma yapan kepçenin arkasından yürüdüğü sırada kepçenin çarpmasıyla yere savruldu. Çenesinden, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan yaşlı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kepçenin altından çıkarıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Okan Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde iş yeri bulunan yaşlı adamın oğlu büyük üzüntü yaşadı. Uzun süre gözyaşı döken oğlu, kepçe operatörüne 'Böyle iş mi olur' diyerek tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar da taşeron firma çalışanı E.G.'ye tepki gösterirken, emniyet güçleri kalabalığı sakinleştirerek kepçe operatörünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Eşini kaybettiğini balkonda otururken öğrendi

Olay sırasında evde bulunan Okan Işık'ın eşi ise, eşinin hayatını kaybettiğini balkondan öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.