Kemer Belediyesi ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz müzik eğitimi alan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası öğrencileri, Orkestra Şefi Furkan Üstündağ ile Öğretmenler Günü dolayısıyla Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret ederek gününü kutladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası üyeleri, ellerindeki enstrümanlarla İzmir Marşı'nı çalarak başkanlık makamına çıktı.

Geleceğin müzisyenlerini kapıda karşılayan Başkan Topaloğlu, öğrencilerin sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Öğrencilerle tek tek selamlaşan Başkan Topaloğlu, yaptığı konuşmada, gençlerin müzik alanında yetişmesinde en büyük emeğin Şef Furkan Üstündağ'a ait olduğunu belirterek, 'Her zaman özverili şekilde çalışıyorsunuz. Yağmur, sıcak ve soğuk demeden çok çalıştınız ve Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Kemer'de çok güzel bir yer tuttu. Bu emek çocukların ve ailelerinindir. Burdur'a ve Akseki'ye gidip konserler verdiniz. Önümüzdeki günlerde Korkuteli ve Elmalı'da da konserler vereceksiniz. Bunlar sizin eseriniz. Çocuklarımızın eğitimi için her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın yolları açık olsun' dedi.

Şef Furkan Üstündağ ise, 'Kemer'de sanat alanında bir devrim gerçekleştirmemizde Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu'nun bize öncülük etmesi bize gurur veriyor. Başkanımız benim bir meslek büyüğüm. Kemer'de bu işin bu kadar hızlı yol alması Başkanımızın tecrübelerinden kaynaklanıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve Öğretmenler Gününü kutluyorum' diye konuştu.

Ziyaret sonrası öğrenciler Başkan Topaloğlu'na çiçek vererek Öğretmenler Gününü kutladı.

Öte yandan Başkan Topaloğlu, orkestra üyelerine bir otelde yemek sözü verdi.