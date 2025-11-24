Bağcılar'da 5 çocuğun elektrik akımına kapıldığı park zabıta ekiplerince süresiz mühürlendi. İşletme sahibi ifadesi için emniyete götürüldü.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki özel bir işletmeye ait Plevne Parkında iddiaya göre 5 çocuk oyuncaklarda elektik akımına kapılmıştı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, park boşaltılarak kapatılmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri park işletmecisini ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Park Bağcılar Belediyesi zabıta ekiplerince süresiz olarak mühürlenirken, oyuncaklar da belediyenin deposuna götürüldü.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 'Bağcılar'daki bir parkta meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı üzerine bölgeye hızla sağlık ekiplerimiz sevk edilmiştir. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulanslarımız tarafından 5 çocuk gerekli ilk müdahaleleri yapılarak farklı hastanelere nakledilmiştir. Çocuklarımızın genel durumları iyi olmakla birlikte, tedavileri yakından takip edilmektedir' ifadelerini kullandı.