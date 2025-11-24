Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 25. si düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin gişe biletleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) satışa çıktı. Biletler ilk günden yoğun ilgi gördü.

Düzenlediği çeşitli sanat etkinlikleri ve festivallerle, kentin kültür sanat hayatına önemli katkılar sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Antalya Piyano Festivali'nin 25'incisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 27 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında AKM'de dünyaca ünlü birçok sanatçının sanatseverlerle buluşacağı festivalin gişe biletleri satışa çıktı. AKM'de satışa sunulan biletlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Biletlere yoğun talep var

Sabahın erken saatlerinde bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, biletlerine kavuştuktan sonra büyük sevinç yaşadı. Festivalin internet bilet satışı geçtiğimiz günlerde başlamış, biletler dakikalar içerisinde tükenmişti. Satışlar resmi olarak 13 Aralık'a kadar sürecek olsa da yoğun talep dolayısıyla biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Klasik müzik, caz ve Flamenko alanlarında birçok yıldız ismin Antalyalılarla buluşacağı festivalin açılış gecesinde Cem Adrian ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sahne alacak. Festival boyunca da Gökhan Aybulus, Jamal Aliyev Ece Dağıstan, Mavi Siyah, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Genç Yetenekleri, Barış Büyükyıldırım ve Igudesman-Joo gibi önemli isimler performans sergileyecekler.

'Büyükşehir kaliteyi vatandaşla buluşturuyor'

Bilet alabilmek için sabah erken saatlerde sıraya giren Murat Eğri, 'Festivale bu yıl da çok iyi sanatçılar gelecek. Her sene olduğu gibi talep yüksek. Etkinliği her sene takip ediyoruz. Herkes tarafından sevilen bir sanatçıyla açılış yapacağız. Ailecek konserlerin hepsine katılmak istiyoruz. Belediyemizin böylesine güzel bir organizasyonu vatandaşla buluşturması çok güzel. Altın Portakal gibi önemli bir festivalin üstüne bir de piyano festivali var' dedi.

'Son yıllardaki etkinlikler çok başarılıydı'

Gonca Özen ise, 'Bu festivale her sene katılmaya çalışıyorum ve her sene aynı heyecanla geliyoruz. Uluslararası ve yerli birçok sanatçıyı görmek bizim için çok keyifli oluyor. Sanatla vakit geçirmek harika bir şey. Geçen sene ve son yıllardaki etkinlikler çok başarılıydı. Eminim ki bu sene de öyle olacak' diye konuştu.

Vatandaş erken saatlerde kuyruğa girdi

15 yıldır piyano festivalini takip eden Nihal Holoğlu da bilet alabilmek için erken saatlerde kuyruğa girdiğini söyledi. Güzel bir festival olmasını dileyen Holoğlu, tüm konserleri izlemek istediğini belirtti. İnternette biletler hemen tükendiğini söyleyen Nuray Zengin Mavi de gişeden bilet almak için erken saatlerde sıraya girdiğini belirterek, 'Heyecanla bekliyoruz. Bu festivali çok seviyoruz' dedi.