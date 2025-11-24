Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kocasinan'daki okulları ziyaret edip Öğretmenler Günü'nü kutlayarak kırk yıllık hatırı bulunan Türk kahvesi hediye etti. Her zaman olduğu gibi bu anlamlı günde de öğretmenlerin gönüllerini fetheden Başkan Çolakbayrakdar, her daim eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını vurguladı.

Sahabiye Mahallesi'ndeki Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle bir araya gelip Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kocasinan'daki tüm öğretmenlere özel olarak hazırlandığı, kırk yıllık hatırı bulunan Türk kahvesi hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerin gönlünü fethetti. Samimi sohbetlerin olduğu toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, 'İlkokul öğretmenim Mehmet Esmer ve bütün öğretmenlerimiz benim için çok kıymetli ve değerlidir. İlkokul eğitimi çok önemlidir. Okumayı, yazmayı ve hayata dair birçok şeyi ilkokulda öğreniyorsunuz. Özellikle öğretmenlerimizin öğretmiş olduğu erdemli ve iyi insan olabilme, millî ve manevi değerlere sahip olabilme, kardeşlik ve arkadaşlık gibi birçok şeyi ilkokulda öğreniyorsunuz. Öğrenciler, öğretmenlerin elleriyle şekilleniyor' dedi.

'Öğretmenler bizim her şeyimiz' diyen Başkan Çolakbayrakdar, her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarına dikkat çekerek, 'Öncelikle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün öğretmenlerimizle beraberiz. Öğretmenler kutsal bir görevi yapmaktadırlar. Bizler, eğitimin ve eğitimcilerin yanındayız. Bunun en güzel göstergesi hizmetlerimiz ve yatırımlarımızdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in mesleği olan bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimiz, tarihimiz boyunca bilginin, eğitimin sembolü ve gençlerimize ışık tutan örnek insanlar olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle ilkokul öğretmenim başta olmak üzere Kocasinan Akademi kurslarında eğitim veren eğitmenlerin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcileri rahmetle anıyor, Millî Eğitim camiasına eğitim ve öğretim çalışmalarında başarılar diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kocasinan'daki öğretmenler ise kırk yıllık hatırı bulunan anlamlı hediyeden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, 'Gerek hizmetleriyle gerek okulumuza ziyaretleriyle her zaman yanımızda olan başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu özel günde de her daim olduğu gibi bizi düşünüp böyle naif bir hediye ettiği için Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'dan Allah razı olsun' diye konuştu.