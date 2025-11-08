KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde Anadolu Abdal geleneğinin unutulmaz ismi, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı usta davulcu Adem Göçer hayatını kaybetti.

İzmir’de bir süredir tedavi gören Adem Göçer’in vefatı, hem Kırşehir’de hem de Türk halk müziği camiasında üzüntüye neden oldu. Göçer’in ölümünün ardından Kırşehir Valisi, milletvekilleri ve belediye başkanı taziye mesajları yayımladı. UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı sanatçı Adem Göçer, Abdal geleneğini yaşatma konusundaki katkıları ve Anadolu kültürüne kazandırdığı değerlerle hafızalarda yer edindi.