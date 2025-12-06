Mersin Limanı'ndan Sudan'a çadır taşıyan 'NZ NINGBO' isimli 'İyilik Gemisi' törenle uğurlandı. Uğurlama törenine katılan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 'Ülkemiz zorluk içerisindeki pek çok insanlara ulaşma gayreti içerisinde' dedi.

Türkiye bir çok ülkeye olduğu gibi 2013 yılında Darfur'da ortaya çıkan iç savaş ve insani kriz sonrasında günümüze kadar istikrarsızlıkların devam ettiği Sudan'a da yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu çerçevede, barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak AFAD, BM (IOM) iş birliği ile 30 bin adet çadır gönderimi planlanırken, bu malzemelerden 10 bin 80 adet çadır, bugün Mersin Limanı'ndan Sudan'a ulaştırılmak üzere gönderildi. 'NZ NINGBO' isimli 'İyilik Gemisi'ni, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, BM Göç Örgütü Sudan Misyon Şefi Muhammed Rıfat, AFAD görevlileri ile il protokol üyeleri uğurladı.

'İyilik Gemimizi ve gemilerimizi Sudan'a uğurluyoruz'

Mersin Limanı'ndaki uğurlama töreninde konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 'Sudan için de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yaşanan krizin aşılması, özellikle de zorluk içerisinde olan, yerlerini terk etmek durumunda olan insanların gıdaya ihtiyacı olan, suya ihtiyacı olan, barınmaya ihtiyacı olan insanların, oradaki kardeşlerimizin bu ihtiyaçlarını gidermek adına adımlar atıyoruz. Ve bu adımların bir göstergesi olarak bugün iyilik gemimizi ve gemilerimizi Sudan'a uğurluyoruz' ifadelerini kullandı.

'Totalde 30 bin çadır temin ettik'

Pehlivan, Sudan'da süren iç çatışmalar nedeniyle en kritik ihtiyacın barınma olduğunu vurgulayarak, 'Bu gemilerimizin içinde, orada yapmış olduğumuz tespitler doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığımızın, oradaki Türk Büyükelçiliğimizin, Türkiye'deki Sudan Büyükelçiliğinin ve yine bugün aramızda olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü temsilcileriyle yaptığımız toplantılar neticesinde, görüşmeler neticesinde barınma ihtiyacının hat safhada olduğu tabii ki ortada. O yüzden biz de AFAD olarak bu ihtiyacın giderilmesine yönelik çalışmalarımıza hız kazandırdık. Ve totalde 30 bin çadır temin ettik. Ve bu çadırların bugün bin 180'ini bu görmüş olduğunuz iyilik gemisiyle Sudan'a uğurlayacağız' şeklinde konuştu.

'Uçak dolusu yangın söndürme malzemelerini iletmiştik'

Pehlivan, Türkiye'nin Sudan'a yönelik insani yardım faaliyetlerinin uzun süredir kararlılıkla sürdüğünü hatırlatarak, 'Daha önce de şu anda bulunduğumuz Mersin Limanımızdan gemiler uğurlamıştık. En son gönderdiğimiz iki gemiyle totalde 5 bin 500 ton insani yardım malzemesini sevk etmiştik. Bunlar içerisinde gıda, hijyen, sağlık malzemeleri ve barınma malzemeleri yer alıyordu. Gene geçtiğimiz aylarda, mayıs ayında Port Sudan'da meydana gelen yangın neticesinde, o yangının büyük çaplı olması hasebiyle yine bir uçak dolusu yangın söndürme malzemelerini iletmiştik. Geçtiğimiz ay içerisinde, kasım ayı içerisinde AFAD ekiplerimizi yine Sudan'a göndermek suretiyle yerelde gıda malzemesi tedarik ederek bin 500 insani malzemeyi oraya ulaştırmış, oradaki kardeşlerimize teslim etmiştik' dedi.

'Ülkemiz zorluk içerisindeki pek çok insanlara ulaşma gayreti içerisinde'

Hem Sudan'a hem de diğer kriz bölgelerine yönelik insani yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Pehlivan, 'Bugün burada uğurlayacağımız gemi ve arkasından uğurlayacağımız iki gemiyle de inşallah oradaki kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarına hep birlikte katkı sağlamış olacağız. Tabii ülkemiz pek çok topluma, zorluk içerisinde olan insanlara ulaşma gayreti içerisinde. Biliyorsunuz Gazze konusunda da yine Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar 14 uçak, 18 iyilik gemisi totalde 103 bin tonun üzerinde yardım malzemesi de oraya ulaştırıldı. Ve önümüzdeki günlerde yine oraya da bu gemi seferleri devam edecek' ifadelerine yer verdi.

BM Göç Örgütü Sudan Misyon Şefi Muhammed Rıfat ise Sudan'daki insani krizin boyutlarına dikkat çekerek, 'Sudan şu anda dünyanın en büyük yerinden edilme krizini yaşamaktadır. 9.6 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Yalnızca Darfur ve Kordofan bölgelerinde son üç hafta içinde 100 binden fazla kişi yerinden edilmiştir. Aileler aşırı kalabalık, kırılgan şartlarda barınmakta, yağmurdan, çamurdan, sıcaktan, şiddetten neredeyse korunamamaktadır. En temel ihtiyaçları basittir: güvenli bir uyku alanı' diye konuştu.

Rıfat, Türkiye'nin yaptığı barınma desteğinin bölgedeki mağdurlar için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Bu gerçeklik içinde, Türkiye'nin bugün Sudan için bugüne kadar yapılan en büyük barınma bağışı törenine ev sahipliği etmekteyiz. Bugün teslim edilen ilk 10 bin çadır, IOM'nin (Uluslararası Göç Örgütü) her şeyini kaybetmiş ailelere derhal ulaşmasını sağlayacaktır. Bu aileler için yalnızca çadır ve barınak değildir. Onur demektir, koruma demektir' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 'NZ NINGBO' isimli iyilik gemisi, protokolün el sallamasıyla limandan ayrılarak Sudan'a doğru yola çıktı.