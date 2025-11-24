Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bilecik Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve il protokolü katıldı. Törende konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve saygımızı sunduk. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa eden ve üzerimizde emekleri büyük olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, fedakâr öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz' dedi.