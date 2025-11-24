Akyaka'da vefalı öğrenci, her yıl 24 Kasım'da öğretmenin evine giderek elini öpüp öğretmenler günü kutluyor.

Kars'ın Akyaka ilçesinin Duraklı köyünde yaşayan Yakup Aramaz, ilkokul öğretmeni İlhan Kaya'yı ikamet ettiği Kürekdere köyünde bulunan evinde çocuklarıyla birlikte ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İlkokul öğretmenini ziyaret eden Yakup Aramaz, 'Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü, 1989 yılındaki ilkokul öğretmenim olan İlhan Kaya'yı ziyarete geldim. Her yıl öğretmenimi elini öpmeye geliyorum. Bu yıl çocuklarımla birlikte öğretmenimi ziyaret ettim. Elini öptüm öğretmenler günü kutladım. Benim için farklı bir duygu, öğretmenimi de çok seviyorum' dedi.

Emekli Öğretmen İlhan Kaya'da öğrencisinin her yıl elini öpmeye geldiğini söyledi. Kaya, 'Öğrencimin gelip beni ziyaret etti. Öğretmen başka bir şey istemez, sadece hatırlanmak ister. Benim genç Öğretmenlere tavsiyem öğrencilerine özgüven versinler öğrencilerini takip etsinler' diye konuştu.

Sohbet ortamında geçen ziyarette çaylar içildi. İlhan Kaya daha sonra öğretmenin evinden ayrıldı.