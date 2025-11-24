Sarıkamış'ta düzenlenen voleybol turnuvası renkli görüntülere sahne oluyor. Yarı final karşılaşmasında ise jandarma rüzgarı esti.
Sarıkamış Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Voleybol Turnuvası heyecanı sürüyor. Kafkas Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalar kıran kırana geçiyor.
Yarı final karşılaşmasında karşı karşıya gelen Sarıkamış Kafkas Üniversitesi Öğrencileri ve Jandarma arasında maç, adeta nefesleri kesti. Karşılaşmaya hızlı başlayan jandarma rakibi adeta sahadan sildi. Jandarma karşılaşmayı 3-0 kazanarak finale adını yazdırdı.
Kaynak: İHA