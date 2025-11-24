Bingöl'de çiftlik için çatı bloğu taşıyan tır, virajı alamayınca yan yattı. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Bingöl Havalimanı yolu üzerinde, Büyük Tekören köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlik için çatı bloğu taşıyan 23 ACE 409 plakalı tır, virajı alamayınca yoldan çıkarak yan yattı. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, ekskavatör, kepçe ve mobil vinç sevk edildi. Kapanan yol aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.