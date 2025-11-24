Susuz'da 'Okullar arası Futsal Turnuvası'nda renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Çekişmeli geçen karşılaşmalar nefesleri kesiyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde Kafkas Projesi kapsamında Vali Ziya Polat'ın destekleriyle Kaymakamlık tarafından organize edilen 'Okullararası Futsal Turnuvası' devam ediyor.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, kurum amirleriyle birlikte Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda devam eden ve liseler arasında yapılan yarı final ve final karşılaşmalarını izledi. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan ortaokul öğrencilerinin müsabakalarından sonra kupa ve madalyalarını alacak olan öğrencilerin, akademik başarılarının yanında sportif faaliyetlerde de bulunmaları amaçlanarak bu tür etkinlikler düzenleniyor.

Turnuva da futbolcuların sahadaki mücadelesi izleyenler tarafından coşkuyla karşılanıyor.