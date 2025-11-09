Balkan Kros Şampiyonası’nda Kars rüzgarı esti. Şampiyonaya katılan milli atlet Utku Göler, 8 bin metrede Balkan şampiyonu oldu.

Karslı milli sporcu Utku Göler, 8 Kasım 2025 tarihinde Romanya’nın Oradea kentinde düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası’na katılarak Türkiye’yi temsil etti.

Romanya’nın Oradea şehrinde düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası’nda U23 Erkeklerde 8 bin metre koşan, Utku Göler, rakiplerini tek tek geçerek şampiyon oldu. Göler, 1’incilik kürsüsüne çıkarak Ay yıldızlı bayrağı göndere çektirdi. Göler’in Balkan Şampiyonu olması memleketi Kars’ta da sevinçle karşılandı.