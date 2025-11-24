HAKKARİ (İHA) - Hakkâri'de uzun süredir ihtiyaç duyulan 300 kişilik modern bir konferans salonu, kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla Gazi İlk ve Ortaokulu yerleşkesinde hizmete açıldı.

Şehirdeki eğitim ve kültür faaliyetlerine yeni bir nefes getirmesi beklenen salona, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Hakkârili Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahid Tunç'un adı verildi. Açılışın ardından İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, TT Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda; il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya gelerek mesleğin kutsiyetine bir kez daha dikkat çekti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Ardından 'Öğretmenler Günü' temalı video gösterimi, 'Dünyanın Bütün Çiçekleri' şiiri, 'Şehit Öğretmenlerimiz' dramatik gösterimi ve 'Öğretmen Olmak İstiyorum' oratoryosu sahnelendi. Hakkari Maarif Korosu'nun seslendirdiği eserler salonda büyük beğeni toplarken, kısa süre önce vefat eden öğretmen Saim Akan için hazırlanan video izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Programın sonunda, Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, il protokolü tarafından takdim edildi. Vali Ali Çelik, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenciler ve yöneticilere teşekkür etti. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.