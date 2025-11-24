Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan askeri üs bölgesi yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Yüksekova'da ulaşıma kapalı bulunan Beyaztaş, Aslan Garajı, Özgen ve Kalana üs bölgelerine de ulaşımın sağlanması için çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Mesai mefhumu gözetmeden görev yapan ekipler, kahraman Mehmetçik'in ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.