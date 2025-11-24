HAKKARİ (İHA) – Hakari’nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyünde gönüllülerce "Toprak Yoksa Su, Su Yoksa Gıda Yok" etkinliği gerçekleştirildi.

Hakkari ve Yüksekova TEMA gönüllüleri, Erozyonla Mücadele Haftası dolayısıyla TEMA Vakfı’nın hayati önem taşıyan çağrısına destek olmak için Yeşiltaş köyünde doğa yürüyüşü ve fidan dikme etkinliği düzenledi. İstanbul’dan gelen Caracal Robotik Takımı öğrencileri de etkinliğe iştirak ederek destek verdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan anlamlı yürüyüşte gönüllüler, Yeşiltaş köyünün kendine özgü zorlu ancak bir o kadar da büyüleyici vadilerinde ilerledi. Katılımcılar, erozyonun bölge coğrafyasında bıraktığı acı izleri yakından görme fırsatı buldu. Yüzlerce yılda oluşan verimli toprağın; rüzgâr ve yoğun yağışın etkisiyle hızla kayboluşuna şahit olmak, katılımcılarda derin bir hüzün ve toprakları koruma adına güçlü bir sorumluluk bilinci oluşturdu.

Yürüyüşün ardından gönüllüler, köy halkı ile işbirliği yaparak bağcılığa uygun üzüm fideleri dikti. Bu uygulamalı deneyimle hem toprağa dokundular hem de yöre halkının engin tecrübelerinden faydalandılar.

TEMA Hakkari İl Temsilcisi Kenan Canan, etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Toprağımızı korumak, kutsal bir emanet olarak gördüğümüz gelecek nesiller için en elzem görevimizdir. Bugün burada attığımız her adım, erozyonun yıkıcı etkilerini gözlemleyerek farkındalık düzeyimizi artırmamıza ve köy halkımızla birlikte kalıcı çözüm yolları geliştirmemize vesile olmuştur" dedi.

TEMA gönüllüsü Doğuş Hanoğlu ise "Doğayla iç içe bulunmak, onun paha biçilmez değerini idrak etmemizi sağlıyor. Bugün sadece fidan dikmekle kalmadık; toprak ve suyun yaşamımızdaki hayatiyetini öğrendik ve geleceğe yönelik sorumluluğumuzu bir kez daha pekiştirdik" diye konuştu.

İstanbul’dan etkinliğe katılan TEMA gönüllüsü Zeynep Sıla Hopal da, "Böylesine özel bir organizasyonda yer almak benim için son derece kıymetliydi. Hakkari’deki fedakâr gönüllülerimiz ve kadirşinas köy halkıyla birlikte doğayı koruma bilincini yaşamak ve öğrenmek, unutulmaz bir deneyim olarak hafızama kazındı. Bu imkânı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik; bölge halkı, öğrenciler ve TEMA gönüllüleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin bölgenin geleceği için taşıdığı kritik önemin vurgulanmasıyla sona erdi.