Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzincan'da düzenlenen 'Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. Öğretmenliğin geleceği inşa eden, toplumun kaderini belirleyen en kıymetli meslek olduğunu ifade eden Memişoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

'Toplumu geliştiren ve geleceği oluşturan öğretmenlerin hakkı ödenmez. Bir öğretmenin eseri olarak burada konuşuyorum. 32 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış, kendisini çocuklara ve eğitime adamış bir annenin evladıyım. Öğretmenlik, tıpkı hekimlik gibi adanmışlık gerektiren kutsal bir meslektir. Birisi başkasını iyileştirmek, diğeri geliştirmek için yaşar.'

Memişoğlu, öğretmenlerin toplumun değerlerini ve geleceğini şekillendiren en önemli meslek grubu olduğunu vurgulayarak, rahmetli olan öğretmenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise minnetlerini iletti.

'Anne ve kadın, Türk toplumunun en değerli ögesidir'

Konuşmasında Türk toplumunda kadının yerini de değerlendiren Bakan Memişoğlu, Türk medeniyetinin tarih boyunca kadına en yüksek değeri veren bir yapı taşıdığını belirtti. Kayseri'de 1202 yılında yapılan Gevher Nesibe Şifahanesi'nden örnek veren Memişoğlu, bin yıl önce kadına verilen değerin sağlık ve ilim alanında somutlaştığını ifade etti.

Memişoğlu, 'O dönemlerde Avrupa'da insanlar cadı diye yakılırken, bizim medeniyetimiz psikiyatri hastalarını müzikle tedavi ediyordu. Kendi kız kardeşine tıp fakültesi kurup adını veren bir medeniyetten geliyoruz. Cumhuriyetimiz de aynı değerleri devam ettirmiş ve kadınlara seçme-seçilme hakkını birçok ülkeden önce tanımıştır. Bugün anne ve kadın, Türk toplumunun en değerli unsurudur' dedi.

Her hastaneye kreş ve anaokulu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yüzde 57'sinin kadınlardan oluştuğunu belirterek, kadın çalışanlar için daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

'Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte hastanelerimize kreş ve anaokulu planlamaları yapıyoruz. Her hastaneye kreş ve anaokulu kazandırmak için çalışıyoruz. Çünkü anne, çocuğunun yakınında olmayı istiyor. Özellikle büyükşehirlerde bu planlamaları hayata geçiriyoruz' ifadelerini kullandı.