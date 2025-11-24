30 ülkeden sporcuların katılımıyla Ankara'da düzenlenen Victor Türkiye International Badminton Şampiyonası'nda Erzincanlı badmintoncular büyük başarı elde etti. Milli takım sporcularının toplam 11 madalya kazandığı organizasyonda, 4 altın madalyanın 3'ünü ve 5 bronz madalyanın 2'sini kazanan Erzincanlı sporcular, toplamda kazandıkları 5 madalya ile Türkiye'nin en başarılı ili oldu.

Şampiyonada Erzincan rüzgârı estiren sporculardan Emre Sönmez ve Yasemen Bektaş, karışık çiftler kategorisinde altın madalyaya uzandılar. Çift erkekler kategorisinde yarışan Emre Sönmez, çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Yasemen Bektaş altın madalya kazandı.

Erzincanlı sporcular, bronz madalyalarla da şampiyonaya damga vurdu. Karışık çiftler kategorisinde mücadele eden Sare Ece Başakın ve Emirhan Budak bronz madalya kazanırken, çift erkekler kategorisinde yarışan Gökay Göl de bronz madalya elde etti.

Toplamda kazandıkları 5 madalya ile Türkiye'nin uluslararası organizasyondaki başarısına önemli katkı sağlayan Erzincanlı sporcular, hem ilin hem de milli takımın gururu oldu.