Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da düzenlenen 'Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin demografik dönüşüm sürecine dikkat çekerek, aileyi güçlendirmeye yönelik politikaların önemini vurguladı.

Bakan Göktaş, modern dünyanın hızlı değişiminin aile bağlarını zayıflattığını belirterek, yalnızlık, bireyselleşme ve dijital çağın getirdiği risklerin özellikle çocuklar üzerinde yeni tehditler oluşturduğunu ifade etti. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,11'e düştüğünü, hanelerin yüzde 57'sinde çocuk bulunmadığını aktaran Göktaş, TÜİK projeksiyonlarına göre önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısının 900 bin azalacağına dikkat çekti.

Demografik risklere karşı kapsamlı bir politika seti uyguladıklarını belirten Göktaş, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' çerçevesinde uzun vadeli stratejilerin geliştirildiğini söyledi. Bu kapsamda Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü ile bilimsel temelli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Göktaş, 81 ilde 15 binden fazla etkinlik gerçekleştirildiğini, 1926 kurumla iş birliği yapıldığını, finansal desteklerden kültürel programlara kadar geniş bir yelpazede aile odaklı projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Evlenecek gençlere ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere sağlanan desteklerin de bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı ile yürütülen ortak çalışmaların bölgesel ölçekte aile politikalarının güçlenmesine katkı sağladığını söyleyen Bakan Göktaş, gerçekleştirilen bakanlar toplantıları ve kurulmakta olan yeni platformlarla Türk dünyasında kadın ve aile politikaları alanında iş birliğinin derinleştiğini kaydetti.

Göktaş, '7'den 70'e tüm aile bireylerini kapsayan politikalarla aileyi, sağlıklı, güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir toplumun temeli haline getiriyoruz' dedi.