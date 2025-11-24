Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol Takımı evinde karşılaştığı Malatya Voleybol'u 3-0 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 16. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 11. haftada kendi evinde önemli bir müsabakaya çıktı. Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, pazar günü saat 13.00'te Ahmet Aytar Spor Salonu'nda Malatya Voleybol ekibini konuk etti. Mücadelenin başından sonuna kadar üstünlüğü elden bırakmayan Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 25-14, 25-18 ve 25-23'lük set sonuçları ile 3-0 kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından ilk yarıyı tamamlayan Elazığ temsilcisi, grupta 28 puanla zirvede yer aldı.

Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bir sonraki maçta 30 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu'nda Hakkari Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.