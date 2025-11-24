24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen sergi ve kutlama programı Söke'de gerçekleştirildi.

Salon programı öncesinde açılan resim sergisi gezildi. Sergide, Resim Öğretmeni Aslı Sömer'in öğrencileriyle birlikte hazırladığı 'Başöğretmen Atatürk' temalı çalışmalar beğeniye sunuldu. Kutlama programı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar yapılırken, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edilirken, öğrenciler tarafından 'Kara Tahtadan Sonsuzluğa' adlı oyun sahnelendi. Program, ödül töreni ve Türk Halk Müziği konseri ile son buldu.

Etkinliğe, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular başta olmak üzere davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.