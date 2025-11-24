Elazığ Kros takımı, 1. etap yarışlarında bölge birincisi oldu.

Iğdır'da gerçekleştirilen 1. Etap Kros Yarışması, bölgeden birçok sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Kros Takımı, yarışmalarda elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekerek bölge birincisi oldu. Yarışmanın en çok ilgi gören kategorilerinden biri olan Küçükler Mix Bayrak Yarışı'nda Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Kros Takımı güçlü rakiplerini geride bırakarak bölge birinciliğini elde etti ve kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Iğdır'da düzenlenen 1. Etap Kros Yarışması'nda Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Kros Takımımızın elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Elazığ olarak özellikle altyapı çalışmalarına verdiğimiz önem ve antrenörlerimizin özverili çalışmaları, bu başarıların en önemli göstergesi. Sporcularımızın Van'daki 2. etap yarışmasında da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu süreçte emeği geçen antrenörlerimiz Burhanettin Balin, Enis Altaş, Ceylan Kaya, Ayşe Günhan, Hasan Turgut ve Melike Topuz'a, sporcularımıza ve destek veren ailelerimize teşekkür eder. Van'da gerçekleştirilecek olan 2. etap yarışmalarında başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.