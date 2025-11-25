Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıda, Erzincan'da yürütülen sağlık hizmetleri ve devam eden çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun başkanlığında; Vali Hamza Aydoğdu, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörü Dr. Osman Açıkgöz, EBYÜ Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dekanları, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, birim başkanları, hastane başhekimleri ve ilgili personelin katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Erzincan Sağlık Yöneticileri Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, sağlık alanında yürütülen çalışmalar ile Erzincan'da sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Toplantıda ayrıca mevcut ihtiyaçlar, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.