Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Kovan Sizden Arı Bizden' Projesi'nden faydalanan üreticilerden teşekkür ve dua gelmeye devam ediyor. Projeden faydalanarak aldığı iki kovan ile hobi arıcılığı yapan Yahyalı ilçesinde yaşayan emekli vatandaş Durmuş Ali Kasap, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'de üreticilere en güçlü desteği veren belediyelerin başında gelen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri vatandaşların yüzünü güldürürken, üreticilerden de Başkan Büyükkılıç'a teşekkürler geliyor. Bu çerçevede Yahyalı ilçesinde ikamet eden ve Büyükşehir'in 2025 yılında imza attığı 'Kovan Sizden Arı Bizden' Projesi'nden faydalanan Durmuş Ali Kasap isimli vatandaş projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç ve büyükşehir belediyesine teşekkürlerini iletti. Proje kapsamında kura sonucu dağıtımı yapılan iki arılı kovan ile hobi olarak arıcılık yapan ve kendi balını üreten Durmuş Ali Kasap; 'Balımızı aldık bu yıl ikisinden de. Bunların üzerinde ikinci kat vardı. Kalan yer bunların kışlığı, ikinci katı aldık, birinci katı da arılara bıraktık. Faydalandık, Allah razı olsun, sebep olandan, verenden. Nimetinden faydalandık. Böyle hizmetler devam ederse memnun oluruz. Halka hizmet, Hakk'a hizmet' diye konuştu.

Büyükşehir belediyesinin 2024 yılında imza attığı Hobim Arıcılık Projesi ve 2025 yılında hayata geçirdiği Kovan Sizden Arı Bizden Projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmüştü.