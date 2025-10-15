Bursa Kanserle Savaş Derneği yönetimi ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, meme kanseri farkındalık ayı ve kanserle mücadele çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Tüm dünyada ve Türkiye’de Ekim ayı meme kanseri ve farkındalık ayı olarak dikkat çekerken AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Kanser Derneği Başkanı Ümit Ecemiş ve yönetimi Ankara’da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Bursa’da kanser farkındalığını artırmaya yönelik projeler, erken tanı ve tarama faaliyetleri ile gönüllülük esaslı sosyal destek çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Başkan Ecemiş, özellikle meme kanseri farkındalığı, mobil mamografi tarama aracı iş birliği ve "Pembe Rota" projesinin toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, erken teşhisin kanserle mücadelede hayati rol taşıdığını vurgulayarak, sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki katkılarının değerli olduğunu söyledi.

Dernek heyeti, destekleri ve nazik ev sahipliği için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ederken, ziyarete katkılarından dolayı Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’a da şükranlarını iletti. "Erken Tanı Hayat Kurtarır" ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Kanserle Savaş Derneği, farkındalık projelerine kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.