Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan öğrencilerin sayısı 23'e yükseldi. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan öğrencilerden 21'i taburcu edilirken, 2 öğrencinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki yurtta kalan kız öğrenciler, dışarıdan tükettikleri tavuk döner olduğu iddia edilen yemek ile yurtta yedikleri sütlü tatlının ardından mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşadı. Şikayetlerin artması üzerine toplam 23 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serdivan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri tamamlanan 21'i öğrenci taburcu edildi. Durumu iyi olan 2 öğrencinin ise kontrol amaçlı tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Zehirlenme şüphesine ilişkin yemeklerden numunelerin alındığı, kesin sonucun laboratuvar incelemesinin ardından belli olacağı belirtildi.