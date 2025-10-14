Tokat Devlet Hastanesi’nde muhtemel acil durumlara karşı yapılan Gri Kod ve Turuncu Kod tatbikatlarında personelin kriz yönetimi ve müdahale becerileri başarıyla test edildi.

Tokat Devlet Hastanesi’nde, muhtemel acil durumlara hazırlık amacıyla düzenlenen "Gri Kod" (rehine durumu) ve "Turuncu Kod" (KBRN - Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer felaket) tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi. Başhekim Op. Dr. Yahya Doğanay başkanlığında yapılan tatbikatlara hastane idarecileri ve çok sayıda personel katıldı. Gerçek senaryolarla yürütülen uygulamalarda; kriz yönetimi, olay yeri güvenliği, hasta ve çalışan güvenliği ile tahliye süreçleri detaylı biçimde canlandırıldı. Tatbikat kapsamında personellere acil durum anlarında doğru iletişim, hızlı koordinasyon ve güvenli tahliye konularında uygulamalı eğitim verildi. Ekiplerin koordinasyon kabiliyetlerini artırmak ve her türlü olağanüstü duruma hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar, hastane genelinde eş zamanlı olarak yürütüldü.

"Arkadaşlarımızın refleksleri güçleniyor"

Tatbikatların ardından açıklamada bulunan Başhekim Op. Dr. Yahya Doğanay, "Bu tür uygulamalar sayesinde hem personelimizin refleksleri güçleniyor hem de hastanemizin kriz anlarına karşı hazırlık seviyesi yükseliyor. Amacımız, her şartta hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde korumaktır" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, acil durum planlarının belirli aralıklarla güncelleneceğini ve benzer tatbikatların düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.