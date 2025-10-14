Osmaniye’de depremde yıkım yaşanan ve rezerv alana alınan Esenevler Mahallesi’nde deprem konutlarının inşası devam ediyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konutların modern ve sağlam olduğunu söyleyerek konutları ve iş yerlerini bir an önce tamamlayıp vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Osmaniye’de, şehrin yeniden inşası ve modern bir şehir görünümüne kavuşması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Osmaniye’de depremlerde en fazla hasarın yaşandığı Esenevler Mahallesi’nde rezerv alan ilan edilen bölgede 3+1 tipinde 756 konut ve 153 ticari işyeri inşa ediliyor. Modern ve dayanıklı yapılar olarak yükselen deprem konutlarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken konutların kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Deprem konutlarında güvenliği etkileyecek hiç bir hatanın olmadığını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu anda İstasyon Caddemizin rezerv alanlarında TOKİ tarafından yapılan konutlarımızın, işyerlerimizin yapımı hızla devam ediyor. Bu alanda 3+1 756 konut, 153 de ticari işyeri yapılmış olacak. Her zaman takip ediyoruz, her zaman yerinde görüyoruz. TOKİ bu alanda kendini ispatlamış, depreme son derece dayanıklı, hemşerilerimizin güvenlik içinde, huzur içinde, sağlık içinde oturabilecekleri konutlar. Tabii ki bu konutlarımız yapılırken hiç hata olmuyor değil sağlamlığını, güvenilirliğini etkileyecek derecede olmayan hatalar da olabiliyor. Bu hatalar, müşavir firmalarımız tarafından, TOKİ’miz tarafından çok ciddi takip ediliyor kendimiz de takip ediyoruz. Tabii ki vatandaşlarımız da takip ediyorlar. Burada da görünürde hata gibi görünen aslında çok yoğun demir kullanımından dolayı betonun aralara sızmasının az olduğu bazı alanlar oluyor, bu alanlara kalıbı söktükten sonra oradaki eksikliği görüp gerekli müdahaleler yapılıyor. Kıymetli hemşerilerimiz şundan emin olsunlar, konutlarımız çok sağlam, modern ve güven içinde oturabilecekleri konutlar. Konutlarımız gerçekten çok güzel yapılıyor, TOKİ’mize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza minnettarız. Konutlarımızı, işyerlerimizi bir an evvel tamamlayıp kıymetli hemşerilerimize teslim etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.