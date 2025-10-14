Hatay Büyükşehir Belediyesi, Dörtyol ilçesine kreş yapmak için inşaat çalışmalarına başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), eğitime verdiği desteği hayata geçirdiği hizmetlerle sürdürüyor. Hatay İmar Sanayi Anonim Şirketi (HİSAŞ) tarafından Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi’nde minik öğrencilerin geleceğe ilk adımlarını atacağı "Numuneevler Kreş" temeli atıldı. Eğitim ve öğretimin önemine dikkat çeken HBB, eğitime yapılan yatırımlarının kent genelinde devam edeceğini aktardı. Yapımına başlanan kreş içerisinde, wc, temizlik odası, ısıtma merkezi, dört sınıf, yemekhane, mutfak, etkinlik odası, uyku ve oyun alanının yanı sıra ofis gibi donatıların yer alacağı belirtildi.

Dörtyol ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Numuneevler Mahalle Muhtarı Gökhan Arı, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti şu şekilde dile getirdi, "Çocuklarımızın daha güzel bir eğitim alabilmesi için mahallemizde kreş inşaatı başlamıştır. Mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan çocuk kreşimizin yapımını başlatan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mehmet Öntürk ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum’ dedi.

HBB HİSAŞ yetkilileri, kreş inşaatının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını aktardı.