Hatay'da bina boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

İskenderun ilçesinin Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna düşen güvercini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, güvercini kurtarmak için çalışma başlattı. Güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.