Hatay’ın Altınözü ilçesinde tek şeritli yolda 100 kilometreyi bulan hızıyla ilerleyen mikser sürücüsü başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

Deprem sonrası hafriyat kamyonu ve mikser sayısının arttığı Antakya ilçesinde zaman zaman kuralları hiçe sayan sürücüler vatandaşların tepkisine sebep oluyor. Geçtiğimiz günlerde Altınözü ilçesinde tek şeritli yolda 100 kilometreyi bulan hızıyla ilerleyen mikser, arkasında ilerleyen vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O anları kayda alan sürücü yol kenarında oynayan çocuklar ve park halindeki araçlara rağmen mikser sürücüsüne yetişemediği görüldü.