Hatay’da TOFAŞ marka otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza; Erzin ilçemizin Yukarıburnaz mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde TOFAŞ marka otomobille, FİAT marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı.
