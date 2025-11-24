Hatay’da TOFAŞ marka otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza; Erzin ilçemizin Yukarıburnaz mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde TOFAŞ marka otomobille, FİAT marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı.

Kaynak: İHA