Hatay Valisi Mustafa Masatlı; asrın felaketi sonrası kentin yeniden ihya ve inşasında rol alan öğretmenlere teşekkür ederek, "Hatay’ın yerelde kalkınması için buradaki çocuklarımızın normal eğitim alması ve geleceğe emin adımlarla yürümesi bakımından öğretmen arkadaşlarımızın çalışmaları çok kıymetlidir" dedi.

Vali Mustafa Masatlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 8 öğretmeni ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz’ü valilik makamında ağırladı. Öğretmenlerle sohbet eden Vali Masatlı, öğretmenlerin insan hayatındaki rolüne değinerek gelecek nesillerin yetişmesi noktasında öğretmenlerin rolünün etkili olduğunu söyledi.

Eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Vali Masatlı, "Asırların felaketinde bir kez daha öğretmen arkadaşlarımızın toplum inşasındaki rolünü görmüş olduk. İnsanlara nasıl yardım edilir, burada hayat nasıl normale döner konularındaki çok ciddi emeklerini gördük. Asrın felaketinde hayatını kaybeden eğitim camiamızın çok kıymetli mensuplarına rabbimden rahmet diliyorum. Afet’te Hatay modeli diye bir modelleme yaptık. Bu modellemede bizim mottomuz ‘Eğitim Hatay’ımıza nefes olacak’ oldu. Eğitimdeki fiziksel yapımızın daha iyi olması bakımından 798 okulumuzun büyük onarımını yaptık. Şuana kadar 207’inci yeni okulumuzu hizmete aldık. Bunun derslik sayısı 2 bin 303’dür. 76 okulumuzun da inşaatı devam ediyor. İnşallah önümüzdeki eğitim dönemi başında da onları da bitirip, hizmete alacağız. Hatay’ın yerelde kalkınması için buradaki çocuklarımızın normal eğitim alması ve geleceğe emin adımlarla yürümesi bakımından öğretmen arkadaşlarımızın çalışmaları çok kıymetlidir. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın tamamına ve yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah Hatay’ımızı eskisinden daha güçlü, eskisinden daha sağlam, eskisinden daha güzel ve eskisinden daha ümitli hale getireceğiz " dedi.