SUBÜ, Sakarya'da düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı'nda aday öğrencilerle bir araya gelerek akademik birimleri ve uygulamalı eğitim modeli hakkında bilgilendirme yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Eket Fuarcılık tarafından bir otelde düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı'na katılarak üniversite adayı öğrencilerle bir araya geldi. SUBÜ standında adaylara üniversitenin akademik yapısı, programları ve sunduğu imkanlar hakkında bilgi verildi. Tanıtımlarda uygulama ağırlıklı eğitim yaklaşımı ve +1 Eğitim Modeli başta olmak üzere Uluslararasılaşma çalışmaları ile öğrenci topluluklarına dair bilgiler paylaşıldı. Aday öğrenciler tercih süreçlerine yönelik sorularını iletirken, bölüm düzeyindeki programlara ilişkin ayrıntılar da aktarıldı. Fuar boyunca adayların üniversite yaşamı, uygulamalı eğitim modeli ve gelecekteki kariyer imkanları hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.