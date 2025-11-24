Akyazı Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile yaklaşık 20 milyon liraya inşa ettiği Dokurcun Spor Kompleksi gerçekleştirilen tören ile açıldı.

Dokurcun'da önemli bir günü yaşadıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 'Uzun yıllar sonra Dokurcun'da böyle güzel bir tesisinin açılışını yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlçemizin dört bir yanında çalışıyor, mahallelerimize ve hemşerilerimize hizmet götürmeye devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile inşa ettiğimiz bu tesis de uzun yıllar Dokurcun halkımıza hizmet edecek inşallah. Altındere, Küçücek, Alaağaç ve Reşadiye tesislerimizi de kısa süre içerisinde açarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. İçerisinde bulunduğumuz tesisimizde spor salonu, halı saha, idari bina, çocuk parkı ve sosyal alanlar yer alıyor. 20 milyon lira maliyetle tamamlamış olduk. Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Başkanımızın destekleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan bu tesislerin yapımı için destek aldık' dedi.

'Birlik ve beraberlik içerisinde Akyazı'mıza hizmet ediyoruz'

Başkan Soykan, 'Bizim tek başımıza bu hizmetleri yapma durumunuz söz konusu olamaz. Birlik ve beraberlik içerisinde Akyazı'mıza hizmet ediyoruz ve bu hizmet serüvenimizi sürdüreceğiz. Bugün buradaki yoğun katılım bizleri ziyadesi ile memnun etti. İnşallah daha güzel hizmetlerde hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Dokurcun'a hayırlı olsun' diye konuştu.

'İnsanlarımıza faydalı hizmetler üretmeye çalışıyoruz'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da spor kompleksinin Dokurcun'a ve Akyazılılara hayırlı olmasını dileyerek, 'Eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora kadar ülkemizin her köşesinde yeni hizmet anlayışıyla insanlarımıza faydalı hizmetler üretmeye çalışıyoruz. AK Partili belediyeler, yurdun dört bir yanında bunun en güzel eserlerini ortaya koyuyorlar. Çocuklarımızı yarınlara hazırlamak adına bu güzel spor kompleksini ilçemize kazandıran Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan ve ekibini tebrik ediyorum' diye konuştu.