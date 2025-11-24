Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, bugün saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.

Müsabakada VAR'da Cihan Aydın, AVAR'da da Serkan Çimen görev yapacak.