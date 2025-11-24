Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, 'Hem TİKA'nın hem Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey dünyadaki 8 milyar insanın olabildiğince barış ve huzur içerisinde yaşaması için eşitliği sağlamak' dedi.

TİKA'nın bugüne kadar 22 farklı ülkede hayata geçirdiği 'Cezeri Lab' ve 'Cezeri Studio' projelerinde eğitim gören gençler, 'CezeriFest 3D Tasarım ve Baskı Yarışması'nda bir araya geldi.

'Engelleri Aşmak İçin Tasarla' temasıyla, 2. kez gerçekleştirilen CezeriFest'te yarışmacılar, TİKA binasında kurulan stantlarda projelerini sergiledi.

4 gün sürecek etkinlikte açılış konuşmasını yapan TİKA Başkanı Abdullah Eren, TİKA'nın temel misyonunun dünyadaki eşitsizlikleri azaltmak olduğuna dikkati çekerek, 'Günümüzde bunun 2 tane yolu olduğunu ifade edebilirim. Birincisi eşitsizlikleri eğitim yoluyla azaltmak. İkincisi de teknolojiye erişim ve özellikle bilgiye erişimle dünyada gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde açılan mesafeyi yine teknolojiyi kullanarak azaltmak' şeklinde konuştu.

'Eşitsizliği azaltmadan daha adil bir dünyada yaşama imkanımız yok'

18. yüzyıldan itibaren dünyada eşitsizliğin daha da arttığını söyleyen Eren, '20. yüzyıl ise meydana gelen bu eşitsizliğin kurumsal olarak batılı ülkeler lehine yapısallaştırıldığı bir dönem oldu. Hem siyasi hem iktisadi hem de kültürel olarak maalesef uluslararası kurumlar eliyle bu eşitsizlik bugüne kadar devam ettirildi. Türkiye'nin son 25 yıldır Cumhurbaşkanımız liderliğinde ifade ettiği çok basit bir husus var uluslararası siyasette o da bu eşitsizliği azaltmadan daha adil bir dünyada yaşama imkanımız yok' ifadelerini kullandı.

'TİKA'nın yapmaya çalıştığı şey 8 milyar insanın barış ve huzur içerisinde yaşaması için eşitliği sağlamak'

Eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan idari altyapılarının geliştirilmesine her alanda TİKA'nın olduğunu belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:

'Son yıllarda özellikle teknoloji ile alakalı çalışmalarda da TİKA'nın çok güzel çalışmaları olduğunu görüyoruz. Bu sene 'Engelleri Aşmak İçin Tasarla' sloganıyla yola çıktık ve 60'ın üzerinde başvuru aldık. Şu anda burada 7 ülkeden 14 finalistimiz kendi tasarımlarını jürimizin beğenisine sunacaklar ve 1'inci olmak için yarışacaklar. Hem TİKA'nın hem Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey dünyadaki 8 milyar insanın olabildiğince barış ve huzur içerisinde yaşaması için eşitliği sağlamak.'