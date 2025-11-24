Paylaşım, dayanışma ve eğitimde iyi örnekleri yaygınlaştırma platformu olan 'ÖğretmenİZ', ikinci yılını kutluyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde 24 Kasım 2023'te kurulan 'ÖğretmenİZ' platformu; öğretmenin bilgi, birikim ve emeğini eğitim hayatında daha görünür kılmak amacıyla başlatılarak etkileşim alanına dönüştü. Bakan Tekin'in kuruluş gününde sarf ettiği ve ana yaklaşımın temelini oluşturan, 'Her birey, öğretmenlerinden izler taşır; gelecek, iz bırakan bu öğretmenler sayesinde şekillenir' sözleriyle şekillenen platform; öğretmenin mesleki değerini, kültürel üretim gücünü ve eğitimin taşıyıcı rolünü Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. ÖğretmenİZ platformu; öğretmenlerin tecrübelerini paylaşabildiği, yeteneklerini sergileyebildiği, eğitimde iyi örnekleri bir araya getirebildiği mesleki dayanışmayı büyüten bir etkileşim alanına dönüştü. Platform, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren öğretmenlerin sesine daha geniş bir alan açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, platformun ikinci yılına ilişkin değerlendirmesinde, ÖğretmenİZ'in öğretmenin üretimine, emeğine ve bilgi birikimine daha fazla alan açan bir yapıya dönüşmeye devam edeceğini ifade etti. Bakan Tekin, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren öğretmenlere duyduğu teşekkürleri yineleyerek, platformun büyüme sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Youtube içerikleriyle öğretmenlerin sesi güçlendi

ÖğretmenİZ YouTube kanalı, iki yıl içinde öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarından kültür-sanat çalışmalarına, eğitim temalı projelerinden mesleki gelişim süreçlerine kadar geniş bir yelpazede içerik üretti. 353 öğretmenin gerçekleştirdiği örnek uygulamalarla 409 içerik üreten kanal, öğretmenlerin deneyimini aktaran ve mesleki farkındalık oluşturma çabalarını topluma gösteren bir mecra haline geldi. Kanalda yer verilen röportajlar, atölye çalışmaları, başarı hikâyeleri, öğretmen söyleşileri ve saha örnekleri, öğretmenlerin hem mesleki gelişimine katkı sundu hem de diğer öğretmenlerin uygulamalarına örnek oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki okullarda yürütülen projeler, YouTube aracılığıyla geniş kitlelere ulaştı; böylece öğretmenler arasındaki bilgi paylaşımı artarken öğretmenin üretim gücünü toplumla buluşturan kapsamlı bir yayın akışı da oluştu.

207 öğretmenin eseri yayınlandı

ÖğretmenİZ Dergisi, 7 sayı boyunca 15 farklı kategoride öğretmenlerin kaleme aldığı kültürel, sanatsal ve edebî eserlerin taşıyıcısı oldu. Şimdiye dek 207 öğretmenin eserinin yayınlandığı dergide öğretmenlerin yazdığı köşe yazıları, denemeler, öyküler, şiirler, seyahat yazılarını geniş bir okur kitlesiyle buluşturdu. Öğretmenlerin çektikleri fotoğraflar ve çizdikleri resimler de dergiye ayrı anlam kazandırdı. Böylece öğretmenlerin yalnızca kalemiyle değil, kadrajıyla ve fırçasıyla da eğitim kültürüne katkı sunduğu güçlü bir sanat alanı ortaya çıktı. Dergi, öğretmen kimliğinin çok yönlü yapısını yansıtan nitelikli bir yayın kimliği kazandı. Türkiye'nin eğitim kültürüne değerli katkılar sunan bu yayın, öğretmenlerin entelektüel üretim gücünü destekleyen önemli bir mecra haline geldi.