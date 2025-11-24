Ağrı'nın Patnos ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi.

Selahattin Eyyubi Ortaokulu ve Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinlikte öğretmenler, çeşitli gösteriler, şiirler ve müzikle onurlandırıldı. Program, öğrencilerin hem emeklerini sergilemeleri hem de öğretmenlerine teşekkür etmeleri açısından büyük ilgi gördü. Programa Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve eşi Merve Kazez Dertlioğlu'nin yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.

Katılımcılar arasında Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, AK Parti Ağrı İl Genel Meclis Üyesi Nesim Ala ve Patnos İyilikleri Derneği Başkanı Nedim Geçit yer aldı. Protokol üyeleri, öğretmenlerle sohbet ederek 24 Kasım'ın anlam ve önemini paylaştı, onları bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Etkinlik boyunca yapılan konuşmalarda öğretmenlerin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğu vurgulandı. Öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşattı. Katılımcılar, programın öğretmenler için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların eğitim camiasına değer kattığını ifade etti.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve öğretmenlere çiçek takdimi ile sona erdi.