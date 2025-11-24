Patnos'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, geniş katılımla düzenlenen programda duygu dolu anlarla kutlandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen anlamlı programla kutlandı. Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, öğretmenlerin emek ve fedakârlığını ön plana çıkaran sıcak bir atmosferde geçti.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programa; Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Emin Çıplak, Tugay Komutanı Sedat Kara, Patnos İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, Patnos İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, şehit öğretmenler ve tüm şehitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, öğretmenliğin kutsal yönlerine değindiği duygu yüklü bir konuşma yaptı.

Etkinlik boyunca öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı koro performansları sahne aldı; şehit öğretmenler anılırken salonda duygu dolu anlar yaşandı. Program, ilçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.