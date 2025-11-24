Ağrı'da öğrenci yurtları önünde drift atan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası uygulanarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı'da 20 Kasım'da sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekipleri, öğrenci yurtlarının önünde drift atan aracı kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda drift atan aracın sürücüsü H.Y. yakalandı. Şüpheli hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Trafik ekipleri ayrıca sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygularken, H.Y.'nin ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı.